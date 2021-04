Stand: 26.04.2021 12:12 Uhr Cloppenburg: Wohn- und Geschäftshaus gerät in Brand

In einem Wohn- und Geschäftshaus in Cloppenburg ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Laut Polizei Cloppenburg konnten alle Bewohner das Haus rechtzeitig verlassen. Das Feuer war im Obergeschoss ausgebrochen, alle Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Das Feuer konnte nach rund zwei Stunden gelöscht werden, das Obergeschoss ist jedoch nach dem Brand unbewohnbar. Erste Schätzungen zum Schaden belaufen sich auf 100.000 Euro. Die Brandursache konnte noch nicht abschließend geklärt werden, es gab jedoch zunächst keine Hinweise auf Fremdverschulden. Möglicherweise habe es einen technischen Defekt gegeben, hieß es von der Polizei.

