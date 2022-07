Cloppenburg: Kreißsaal an Wochenenden dicht - Hebammen warnen Stand: 01.07.2022 15:14 Uhr Schwangere, die ihr Baby in Cloppenburg zur Welt bringen wollen, müssen das jetzt an einem Wochentag erledigen. Denn von Freitagmittag bis Montagfrüh ist der Kreißsaal im St. Josefs-Hospital geschlossen.

Diese Einschränkung gilt nach Angaben des Krankenhauses im Juli und August. "Es sei eine notwendige Konsequenz aus den erschwerten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen", sagte Geschäftsführer Andreas Krone. Die Leistungen in der Geburtshilfe seien nicht ausreichend finanziert. Das eigentliche Problem bestehe aber darin, dass es nicht genug Hebammen gebe, um den Kreißsaal dauerhaft öffnen zu können, so Krone. Deshalb sei er vorerst nur von montags 6 Uhr bis freitags um 13 Uhr geöffnet. Der Hebammenverband Niedersachsen fürchtet, dass der Kreißsaal künftig ganz geschlossen werden könnte.

Verband: Hebammen schon jetzt an ihren Kapazitätsgrenzen

Hilke Schauland vom Hebammenverband Niedersachsen sieht in der eingeschränkten Öffnung des Kreißsaals in Cloppenburg einen besorgniserregenden Vorgang. Ist ein Kreißsaal zu weit entfernt, könne es medizinische Notfälle geben, sagt auch Ines Luthmann, Geschäftsführerin des Sozialdiensts katholischer Frauen, der die Hebammenzentrale in Cloppenburg betreibt. Für werdende Mütter und die Kinder könne das neben medizinischen Gefahren auch zu Traumata führen. Besonders für Risikoschwangerschaften sieht sie die Situation dramatisch. Und die alternativen Kreißsäle in Oldenburg und Vechta seien für zusätzliche Geburten nicht vorbereitet, was die Situation dort nun enorm verschärfe. Denn schon jetzt seien die Hebammen an ihren Kapazitätsgrenzen. Hilke Schauland sagt zudem, dass man schon in anderen Kliniken beobachten konnte, dass die Kreißsäle nur noch eingeschränkt verfügbar seien. Im weiteren Verlauf sei die Geburtshilfe in mehreren Fällen dann vollständig eingestellt worden. Erst im September vergangenen Jahres war der Kreißsaal in Friesoythe geschlossen worden.

St. Josefs-Hospital beteuert: Kreißsaal wird nicht geschlossen

Der Geschäftsführer des St. Josef-Hospitals in Cloppenburg beteuerte in einer Mitteilung des Krankenhauses allerdings: "Eine dauerhafte Schließung des Kreißsaales ist nicht beabsichtigt", so Andreas Krone. Das St. Josefs-Hospital wolle seinem Versorgungsauftrag im Bereich Geburtshilfe nachkommen. Der Niedersächsische Hebammenverband fordert jedenfalls, dass die Geburtshilfe in Zukunft in die Grundversorgung des neuen Krankenhausgesetzes aufgenommen wird.

