Stand: 24.08.2020 13:36 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Chirurg steht ab Januar in Aurich vor Gericht

Der ehemalige Leiter der Wirbelsäulenchirurgie am Klinikum Leer muss sich ab dem 11. Januar 2021 vor dem Landgericht Aurich verantworten. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Es geht um den Vorwurf der Vorteilsannahme in 46 Fällen und der Bestechlichkeit in besonders schwerem Fall. Der Angeklagte soll von 2011 bis 2015 Provisionszahlungen von einer Firma erhalten haben, wenn er ein ganz bestimmtes Wirbelsäulenimplantat einsetzte. Außerdem soll er von einer weiteren Firma eine fortlaufende Vergütung erhalten haben. Der Prozess war wegen Erkrankung des Angeklagten zunächst ausgesetzt worden.

Weitere Informationen Korruption bei Prothesen? Arzt bestreitet Vorwürfe Für das bevorzugte Einsetzen bestimmter Bandscheibenprothesen soll ein Chirurg aus Leer abkassiert haben. Seit Dienstag steht der Mediziner vor Gericht - er wies die Vorwürfe zurück. (05.11.2019) mehr

Jederzeit zum Nachhören 09:55 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Oldenburg NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:55 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 24.08.2020 | 13:30 Uhr