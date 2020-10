Castor-Transport durch Niedersachsen findet statt Stand: 27.10.2020 16:31 Uhr Der Castor-Transport durch Niedersachsen wird Anfang November wie geplant stattfinden. Damit lehnt der Bund die Bitte des niedersächsischen Innenministers Pistorius ab, den Transport zu verschieben.

Boris Pistorius (SPD) hatte zuvor die hohen Corona-Infektionszahlen in den Landkreisen, die der Castor-Transport auf seinem Weg von Nordenham (Landkreis Wesermarsch) bis ins hessische Biblis durchqueren muss, als Grund für die Bitte genannt. Außerdem sieht er eine Gefahr für die Polizisten, sich zu infizieren, während sie den Transport schützen.

Bund: Castor-Transport ist erforderlich

Das Bundesumweltministerium entgegnete aber, dass Maßnahmen zum Gesundheitsschutz getroffen worden seien. Darüber hinaus halte man den Castor-Transport zum jetzigen Zeitpunkt für erforderlich, weil sich Deutschland vertraglich verpflichtet habe, den im englischen Sellafield aufgearbeiteten deutschen Atommüll wieder zurückzunehmen, sagte ein Sprecher des Bundesumweltministeriums zu NDR 1 Niedersachsen.

SPD: Sichere Unterbringung nicht möglich

Die SPD-Landtagsfraktion hält den Transport für unverantwortlich: Während am Mittwoch die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder mit der Kanzlerin zusammenkämen, sollten andernorts mehrere Tausend Polizistinnen und Polizisten zusammengezogen werden, um die Durchführung des Castor-Transports sicherzustellen, so die Kritik. Die Polizei sei schon ausreichend mit anderen Einsatzlagen im Kontext der Corona-Pandemie eingespannt, so der polizeipolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Karsten Becker: "Außerdem ist die Gefahr einer möglichen Infektion in dem angedachten Einsatzszenario viel zu hoch." Es sei nicht vorstellbar, in der derzeitigen Situation die unzähligen Einsatzkräfte unter Berücksichtigung von Hygiene- und Abstandsregeln unterzubringen. Gleichzeitig sei mit einem hohen Aufkommen an Demonstrierenden zu rechnen.

