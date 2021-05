Stand: 04.05.2021 07:30 Uhr Cappeln: 85-Jähriger bei Gasexplosion verletzt

Bei einer Gasexplosion im Wintergarten eines Bungalows hat am Montagabend in Cappeln (Landkreis Cloppenburg) ein 85-Jähriger leichte Verletzungen erlitten. Laut Polizei war in dem Wintergarten möglicherweise mit Gas gekocht worden. Abschließend geklärt sei die Ursache der Explosion aber nicht, hieß es. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sein Haus ist nicht mehr bewohnbar.

