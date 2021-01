Butterpreis gesenkt: Aldi bricht Vereinbarung mit Landwirten Stand: 07.01.2021 11:54 Uhr Die Ankündigung von Aldi, seinen Lieferanten pro Kilo Butter 56 Cent weniger zu zahlen, hat massive Proteste von Landwirten ausgelöst. Der Discounter lenkte ein - und senkt jetzt doch den Preis.

"Eine Provokation", sagte Anthony Lee, Sprecher des Bündnisses Land schafft Verbindung zu NDR 1 Niedersachsen. Üblich wären zu Jahresbeginn bis zu 20 Cent weniger, nun seien es gleich 56 Cent - und das, obwohl auf dem Weltmarkt der Butterpreis sogar leicht steige. Aldi habe sein Versprechen gebrochen. Der Konzern habe nur das Weihnachts- und Silvestergeschäft retten wollen, so Lee weiter.

"Nächstes Mal gleich zwei Wochen Lager blockieren"

Das werden die Landwirte nicht auf sich sitzen lassen, kündigte Lee an. Ob Land schafft Verbindung noch vor einem für kommende Woche angesetzten Termin mit Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) zu Aktionen aufrufe, werde spontan entschieden. Die Motivation ist jedenfalls da: "Das nächste Mal sollten die Bauern gleich zwei Wochen lang die Lager blockieren und nicht nur zwei Tage", sagte der Sprecher.

Zwei Großmolkereien haben Preis akzeptiert

Auch die Molkereien, die von der Konkurrenz unterboten wurden, ärgern sich über die Entscheidung von Aldi. Denn nach Informationen von NDR 1 Niedersachsen haben sich zwei Großmolkereien aus Sachsen und Schleswig-Holstein bereit erklärt, dem Konzern die Butter für eben 56 Cent weniger pro Kilo zu liefern. Wer bei den Discountern nicht mitziehe, so der Chef einer norddeutschen Molkerei zum NDR, verliere von einem Tag auf den anderen seine Verträge. Um die Ware doch noch an den Markt zu bringen, müssten die Betriebe sie mitunter noch günstiger an die Lebensmittelindustrie verkaufen.

Otte-Kinast berät sich mit Bauern, Verarbeitern und Händlern

Wegen der andauernden Spannungen hatte Otte-Kinast im Dezember eine Videokonferenz mit Bauern, Verarbeitern und Händlern angesetzt. Bei dem Termin am 13. Januar gehe es darum, "Strategien für Gemüse, Milch und Fleisch" zu entwickeln, so die Ministerin.

