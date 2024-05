Rassistische Parolen auf Schützenfest: Mitglieder verlassen Verein Stand: 28.05.2024 09:17 Uhr Nach den rassistischen Parolen auf dem Schützenfest in Löningen (Landkreis Cloppenburg) haben mehrere beteiligte Mitglieder den Verein verlassen. Laut Vorstand hatten diese ihren Austritt erklärt.

Die betroffenen Personen wollen so Schaden vom Schützenverein abwenden, teilte der Verein im Löninger Stadtteil Bunnen nach einer Vorstandssitzung am Montagabend mit. Der Vorstand hat die Austritte nun offiziell bestätigt. Demnach wurden an Pfingstmontag im Festzelt des Schützenfestes rechtsradikale Parolen gesungen. Dies sei aber nur in einem kleinen Teilbereich passiert, betonte der Vorstand. Weitere Gäste hätten dies versichert.

VIDEO: Löningen: Volksverhetzende Parolen auf Schützenfest? (2 Min)

Volksverhetzende Parolen zu Song von Gigi D'Agostino

Ein entsprechendes Video hatte zuletzt für Aufsehen gesorgt: Zu sehen sind mehrere Männer, die zur Melodie des Liedes "L'amour Toujours" von Gigi D'Agostino die Zeilen "Deutschland den Deutschen" und "Ausländer raus" in die Kamera grölen. Teilweise kommen sie mit ihren Gesichtern nah an die Kamera, heben die Hände und feiern offensichtlich ausgelassen. Zeugen hatten aufgrund des Videos in der vergangenen Woche Anzeige erstattet, seitdem ermittelt der Staatsschutz der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta.

Schützenverein: Vorerst keine weiteren Ausschlüsse

Abgesehen von den Schützenvereinsmitgliedern, die selbst den Verein verlassen wollen, soll es laut Vorstand vorerst keine weiteren Ausschlüsse geben. Andere Personen, die auch auf einem Video zu sehen sind, hätten versichert, dass sie nur den regulären Text des Liedes gesungen und die rassistischen Parolen anderer nicht gehört haben, teilte der Vorstand mit. Der Schützenverein kündigte allerdings an: Falls infolge der Ermittlungen des Staatsschutzes Vereinsmitglieder strafrechtlich verurteilt werden, würden diese ausgeschlossen werden.

"Wir sind kein rassistischer Verein"

Der Schützenverein will intern nun über Rechtsradikalismus aufklären. Dazu sei man in Kontakt mit dem Staatsschutz, um Angebote zu schaffen. "Wir sind kein rassistischer Verein", hieß es in der Mitteilung am Montag. Der Verein hatte nach eigenen Angaben bereits einen Tag nach dem Vorfall an Pfingstmontag von dem Video erfahren, hieß es. Während der Feier seien Gesänge aus einer Ecke des Festzeltes zu hören gewesen, sagte Vereinspräsident Gregor Meyer. Der DJ soll davon aber nichts mitbekommen haben. Der Vorstand sei nach eigenen Angaben bestürzt. "Wir sind wie vor den Kopf gestoßen", sagte Meyer dem NDR Niedersachsen.

Videos 1 Min Schützenverein Bunnen: "Wir werden Konsequenzen ziehen" In einem Festzelt sollen rechte Parolen gesungen worden sein. Einigen Beschuldigten tue das inzwischen leid, so der Präsident. 1 Min

Kritik von Polizei, Caritas und Kirche

Der Vorfall auf dem Schützenfest in Löningen hatte zuvor für Kritik gesorgt. "In einer weltoffenen und toleranten Gesellschaft, die gerade erst das 75-jährige Bestehen des Grundgesetzes gemeinsam gefeiert hat, ist ein solches Verhalten mit unserem Menschenbild nicht vereinbar", sagte Polizeipräsident Andreas Sagehorn von der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta. Der Direktor des Landes-Caritas-Verbands Oldenburg, Gerhard Tepe, zeigte sich schockiert und forderte dazu auf, solch ein Verhalten sofort zu melden. Kritik kommt auch von der Kirche in Löningen. "Wer bislang glaubte, dass das Ganze wohl nicht so dramatisch gewesen sein wird, der weiß spätestens jetzt, dass es auch bei uns fünf vor Zwölf ist", so Pfarrer Bertholt Kerkhoff in seiner Predigt am Sonntag. Er rief die Gemeinde dazu auf gegen jede Form von rechtsradikalem Gedankengut aufzustehen - es käme auf jeden an.

