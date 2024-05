Nach Sylt-Video: Rassistische Gesänge auch in Niedersachsen Stand: 28.05.2024 09:10 Uhr In Niedersachsen ermittelt der Staatsschutz in immer mehr Fällen von rassistischen Gesängen. Vorfälle wurden aus mehreren Regionen bekannt. Innenministerin Daniela Behrens fordert Konsequenzen.

Es sei wichtig, die Täterinnen und Täter nicht nur zu identifizieren, sondern sie auch zu bestrafen, betonte die SPD-Politikerin. Die Verbreitung dieses "widerlichen Gedankengutes" sei kein harmloser Partyspaß. "Wir nehmen diese Entwicklung nicht länger hin und lassen die Gegner unserer Demokratie und unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung nicht einfach gewähren". Behrens zeigte sich dabei bestürzt über die rassistischen Parolen, die zu einem harmlosen Lied gesungen werden, "ohne dass in der unmittelbaren Umgebung jemand einschreitet und diesem Treiben ein Ende setzt."

Rassistische Parolen im Video - Staatsschutz ermittelt

In Niedersachsen waren zuletzt mehrere Fälle bekannt geworden, die dem bundesweit aufsehenerregenden Vorfall auf Sylt ähneln - und von denen teilweise auch Videos öffentlich geworden sind. Mehrere Personen haben etwa am Pfingstmontag auf dem Schützenfest in Löningen rassistische Parolen zur Melodie des Liedes "L'amour Toujours" von Gigi D'Agostino gerufen.

Landkreis Gifhorn: Polizei erfährt von Vorfall aus Zeitung

Der Staatsschutz ermittelt auch nach ähnlichen Vorfällen auf dem Schützenfest in Altendorf (Landkreis Gifhorn) am vergangenen Samstag. Mehrere Personen sollen dort die Parolen gesungen haben. Im Zuge der Ermittlungen sei ein weiterer Vorfall bekannt geworden, sagte ein Sprecher dem NDR Niedersachsen. Auch beim Schützenfest in Leiferde Ende April sollen Besucher zu dem Song den rassistischen Text gesungen haben. Weil sich aber niemand aktiv an die Polizei gewandt hatte, haben die Ermittler dies nun erst über einen Zeitungsbericht erfahren. Die Polizei Braunschweig untersucht, ob es Zusammenhänge zwischen einem Schützenfest im Stadtteil Melverode und einem Angriff auf eine Flüchtlingsunterkunft in der Nähe gibt.

Ermittlungen in Emden - Polizei hat Tonaufnahmen

Auch in Ostfriesland ermittelt der Staatsschutz der Polizei wegen des Verdachts der Volksverhetzung. Bei einer Feier in Emden sollen Partygäste in der Nacht auf Sonntag ebenfalls rassistische Parolen zu dem Lied "L’amour Toujours" gesungen haben. Davon liegt der Polizei eine Tonaufnahme vor, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte. Zuvor hatte die "Ostfriesen-Zeitung" berichtet.

Ausländerfeindliche Parolen auch auf Weihnachtsfeier?

Bereits mehrere Monate zurück liegt ein Vorfall in Messingen (Landkreis Emsland). Dort sollen an Weihnachten Gäste auf einer öffentlichen Feier in einer Gaststätte ebenfalls ausländerfeindliche Parolen gesungen haben. Die Polizei hat mittlerweile durch Zeugenhinweise eine männliche Person ermitteln können. Die Akten des Falls sind auf dem Weg zur Staatsanwaltschaft Osnabrück, hieß es am Montag.

