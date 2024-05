Oldenburg: Versorger will Dutzenden Mietern das Wasser abdrehen Stand: 28.05.2024 12:59 Uhr Mehr als 30 Wohnungen in Oldenburg soll in dieser Woche das Wasser abgestellt werden. Die Mieter im Stadtteil Eversten haben ihre Rechnung bezahlt - das Geld kam aber zuletzt nicht mehr beim Versorger an.

Seit Monaten habe man kein Geld mehr erhalten, sagte ein Sprecher der Oldenburger Verkehr und Wasser GmbH (VWG) dem NDR Niedersachsen. Der Versorger hat nach zwei Mahnungen nun Konsequenzen angekündigt: Sollte bis Donnerstag keine Zahlung eingehen, werde der Hahn zugedreht.

Hausverwalter insolvent, Hausbesitzer nicht erreichbar

Hintergrund ist nach NDR Informationen die Insolvenz des Hausverwalters. Die Deutsche Invest Immobilien AG (DII) aus Wiesbaden hat die Mehrfamilienhäuser bislang verwaltet. Der Eigentümer der Immobilien, die Kölner Kapitalgesellschaft Ampega, soll zwar die Mieten weiter samt Nebenkosten eingenommen haben - aber die Rechnungen beim Wasserversorger nicht bezahlt haben.

Mieter in Oldenburg fühlen sich betrogen - und allein gelassen

Insgesamt 36 Mietparteien sind von dem Konflikt betroffen. Neben älteren Menschen wohnen auch Studenten und Familien mit Kindern in den Gebäuden. Die Mieter fühlen sich betrogen und allein gelassen: Hausverwalter DII habe noch im April angekündigt, dass es trotz der Insolvenz normal weitergehen soll. Die Ampega sei darüber hinaus nicht erreichbar für sie, sagten Bewohnerinnen und Bewohner dem NDR.

Eigentümer beschwichtigt - nach Anzeige

Angesichts der Entwicklung hat ein Mieter den Eigentümer bei der Staatsanwaltschaft nach NDR Informationen angezeigt. Die Ampega hat am Dienstag darauf beschwichtigend reagiert: In einem Schreiben an den Mann betonte das Unternehmen, dass er sich keine Sorgen machen sollte - das Wasser werde nicht abgestellt. Allerdings: Bei der VWG war laut Sprecher bis Dienstag kein Geld eingegangen - das Abstellen des Trinkwassers droht also weiterhin.

Wasser abstellen: Ist das rechtlich möglich?

Rein rechtlich ist der Versorger dazu berechtigt, das Wasser abzustellen. Dies ist in Paragraf 33 der Wasserversorgungsverordnung geregelt, wie die Verbraucherzentrale Niedersachsen und der Mieterbund Hannover mitteilten. Es gibt allerdings Ausnahmefälle: Ein Ausweg für die Mieter in Oldenburg könnte demnach der Weg vor Gericht sein. Wenn man beispielsweise aus gesundheitlichen Gründen dringend auf Wasser angewiesen ist, kann man sich per einstweiliger Verfügung gegen das Abstellen des Trinkwassers wehren. Allerdings müsste dies jeder der 36 Mietparteien machen.

Sollte das Wasser am Donnerstag abgestellt werden, können Mieter die Miete mindern oder die Wohnung für unbewohnbar erklären und gar keine Miete mehr zahlen, hieß es.

