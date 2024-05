Wetter bleibt wechselhaft - Gewitter und Starkregen möglich Stand: 28.05.2024 10:16 Uhr Die Regenjacke sollte in Norddeutschland noch mindestens bis Donnerstag der ständige Begleiter bleiben: Bis dahin rechnen die Meteorologen noch mit Gewittern mit Böen und Starkregen.

In Niedersachsen ziehen laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) die Gewitterfronten zwar heute Vormittag zuerst nach Norden über die Elbe ab. Dies ist aber nur von kurzer Dauer - im Verlauf des Nachmittags ziehen die nächsten dunklen Wolken auf. Über Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sollen die Fronten erst am Nachmittag aufziehen - doch auch dort ist ein wolkenfreier Himmel nicht dauerhaft zu erwarten.

Starkregen: In MV bis zu 35 Liter erwartet

Im gesamten Norden sieht der DWD weiterhin die Möglichkeit von Starkregen. In Teilen Westmecklenburgs und Vorpommerns sind den Angaben zufolge heute bis zu 35 Liter pro Quadratmeter in drei bis sechs Stunden möglich. An der Küste frischt der Wind zudem auf - laut Prognosen sind Windböen mit bis 55 Kilometern pro Stunde möglich.

"Da wird kaum einer trocken durch den Tag kommen"

Die weiteren Aussichten sind ähnlich: Am Mittwoch ist im Norden mit schauerartigem Regen aus dem Westen zu rechnen. Die Schauer sollen bis zum Abend andauern. "Da wird kaum einer trocken durch den Tag kommen", sagte DWD-Wetterexperte Thore Hansen dem NDR Niedersachsen am Montag. Nur in Vorpommern soll es laut den Prognosen weitestgehend trocken bleiben. Und auch am Donnerstag sind Schauer und kräftigere Gewitter möglich.

Gegenüber dem Wochenende sind die Temperaturen vielerorts leicht gesunken. Die Höchstwerte schwanken laut Prognose in den kommenden Tagen zwischen 17 und 23 Grad. Bereits am Montag hatte es im Norden viele Niederschläge sowie örtlich Gewitter und Starkregen gegeben. Berichte über größere Schäden lagen am Dienstag nicht vor. Anders am Wochenende: Aufgrund von schweren Gewittern und Starkregen war es unter anderem in Lübeck, den Kreisen Ostholstein und Stormarn, Lasbek-Gut nordöstlich von Hamburg sowie in Buchholz in der Nordheide (Landkreis Harburg) zu Überschwemmungen gekommen. Auf Autobahnen in Mecklenburg-Vorpommern gab es wegen Starkregen, Hagel und Gewitter zahlreiche Unfälle.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 28.05.2024 | 10:00 Uhr