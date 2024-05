Stand: 28.05.2024 12:19 Uhr Feuer in Barnstorf mit neun Verletzten war Brandstiftung

Das Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Barnstorf (Landkreis Diepholz) am Montagmorgen mit mehreren Verletzten soll absichtlich gelegt worden sein. Das hat die Diepholzer Polizei am Dienstag mitgeteilt. Eine 54-jährige Bewohnerin sei im Zuge der Befragungen in Verdacht geraten, den Brand absichtlich verursacht zu haben, sagte ein Polizeisprecher. Schließlich habe sie angegeben, mehrere Bettlaken auf ihrem Sofa im Wohnzimmer in Brand gesteckt zu haben. Einen Grund dafür nannte sie nicht. Laut Polizei war die Frau zunächst leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht worden und befindet sich inzwischen in einer psychiatrischen Klinik. Bei dem Brand waren neun Hausbewohnerinnen und Bewohner verletzt worden, darunter fünf Kinder. Drei von ihnen kamen ins Krankenhaus. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 150.000 Euro.

