Stand: 28.05.2024 13:34 Uhr Überholmanöver misslingt: Vier Verletzte bei Unfall in Hatten

Bei einem Unfall in Hatten (Landkreis Oldenburg) sind am Dienstagmorgen vier Menschen verletzt worden - unter ihnen zwei Kinder. Laut Polizei wurde der Wagen einer 42-Jährigen beim Linksabbiegen von einem anderen Auto erfasst. Ein 44-jähriger Autofahrer habe das Fahrzeug der Frau gerade überholen wollen, so die Polizei. Er kam daraufhin mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum und einem Wartehäuschen. Der Mann wurde eingeklemmt und musste laut Polizei von 29 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr befreit werden. Er wurde erst von einem Notarzt versorgt und dann mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Frau sowie zwei drei und sechs Jahre alte Kinder, die ebenfalls in dem Auto saßen, wurden den Angaben zufolge leicht verletzt. Auch sie kamen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

VIDEO: Hatten: Vier Verletzte bei Unfall auf Landstraße (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 28.05.2024 | 13:30 Uhr