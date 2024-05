Stand: 28.05.2024 10:22 Uhr Partyzelt wird von Böen erfasst und droht auf Straße zu wehen

Ein 40 Quadratmeter großes Partyzelt ist am Sonntagabend von mehreren Windböen erfasst worden und in die Luft geflogen. Wie die freiwillige Feuerwehr Aurich mitteilte, drohte das Zelt auf die angrenzende Dornumer Straße zu wehen. Auf der Straße war den Angaben zufolge zu diesem Zeitpunkt viel Verkehr. Um kurz vor 19 Uhr hätten die Besitzer dann die Feuerwehr alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hing das Partyzelt nach Angaben der Feuerwehr an einer Lagerhalle fest. Die Einsatzkräfte hätten es dann mit zwei Seilen sichern und zu Boden bringen können. Anschließend sei das Zelt wieder an die Eigentümer übergeben worden, hieß es.

