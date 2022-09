Stand: 29.09.2022 13:04 Uhr Bundesregierung bezuschusst Beauftragten für Saterfriesisch

Die Bundesregierung fördert die Weitergabe des Saterfriesischen in Niedersachsen mit finanziellen Mitteln. Die Stelle für den Beauftragten für Saterfriesisch in der Oldenburgischen Landschaft werde von der Ampelkoalition erstmalig im Haushalt 2022 mit einem Bundeszuschuss von 50.000 Euro zu einer vollständigen Stelle ausgebaut, teilten die Grünen-Bundestagsabgeordneten Denise Loop und Filiz Polat am Donnerstag mit. "Damit unterstützen wir die Saterfriesen, die kleinste Sprachminderheit Deutschlands, beim Erhalt ihrer Sprache", erklärten die Politikerinnen in einer Mitteilung. Das Saterland im Landkreis Cloppenburg ist Heimat der kleinsten Sprachinsel Europas, denn nur noch bis zu 2.000 Menschen sprechen Saterfriesisch. Seit Herbst 2020 hat die Gemeinde einen Beauftragten für das Saterfriesische, der sich um den Erhalt der Sprache kümmern soll.

