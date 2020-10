Bund will trotz Corona an Castor-Transport festhalten Stand: 21.10.2020 12:08 Uhr Anfang November soll Atommüll aus der englischen Wiederaufarbeitungsanlage Sellafield über Nordenham ins hessische Biblis transportiert werden - trotz der steigenden Corona-Infektionszahlen.

von Katharina Seiler

Der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius (SPD) hatte den Bund gebeten, den Castor-Transport zu verschieben. Doch der will an dem Atommüll-Transport offenbar festhalten. In einem Schreiben des Bundesumweltministeriums, das NDR 1 Niedersachsen vorliegt, heißt es: "Die Bundesregierung verfolgt das Ziel einer zeitnahen vollständigen Erfüllung der Verpflichtung zur Rückführung der radioaktiven Abfälle aus der Wiederaufarbeitung deutscher Brennelemente."

Bundesumweltministerium verweist auf Schutzmaßnahmen

Dass man den Castor-Transport im Frühjahr verschoben hatte, sei vorsorglich erfolgt, weil die Pandemie-Situation noch unbekannt gewesen sei, schreibt das Bundesumweltministerium. Jetzt aber habe man Maßnahmen zum Gesundheitsschutz eingeführt, um die Mitarbeiter zu schützen. Innenminister Pistorius dagegen hält einen Transport für "nicht vertretbar", wie er Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) geschrieben hatte. Denn der Transport würde zahlreiche Landkreise und Städte passieren, in denen die Corona-Inzidenzwerte überschritten seien, so der niedersächsische Innenminister. Auch der Linken-Bundestagsabgeordnete Victor Perli aus Wolfenbüttel findet, es passe nicht zusammen, die Bürger aufzurufen, Kontakte zu vermeiden, wenn gleichzeitig 6.000 Polizisten einen Atommüll-Transport durch die halbe Republik begleiten müssten.

