Stand: 15.04.2021 17:09 Uhr Bremerhaven: Frau erfasst mit Auto Dreijährige und fährt weg

Eine 71 Jahre alte Frau hat am Mittwochabend mit ihrem Auto in Bremerhaven ein dreijähriges Mädchen erfasst und sich danach vom Unfallort entfernt, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern. Das Mädchen befand sich mit einem Laufrad nahe eines geparkten Wagens auf der Straße, als es die Frau mit ihrem Kleinwagen erfasste, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Nach der Kollision hielt die Autofahrerin den Angaben zufolge kurz an, fuhr dann aber weiter. Zeugen riefen den Rettungsdienst und versorgten das Mädchen. Es kam verletzt in ein Krankenhaus. Durch einen Hinweis auf das Autokennzeichen konnte die Polizei die 71-Jährige ausfindig machen. Die Frau wurde festgenommen, ihr Auto und ihr Führerschein wurden sichergestellt.

