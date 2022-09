Stand: 16.09.2022 10:21 Uhr Bremen: Autofahrer fährt in Haltestelle - drei Verletzte

In Bremen ist ein Autofahrer am Donnerstagmittag in eine Straßenbahn-Haltestelle gefahren. Der 20-jährige Autofahrer hatte laut Polizei die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Der Fahrer und sein 19-jähriger Beifahrer erlitten durch die Kollision nach Angaben der Beamten leichte Verletzungen. Ein 63 Jahre alter Mann, der sich an der Haltestelle aufhielt, habe sich bei dem Unfall schwer verletzt. Alle drei wurden in Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Schaden von zirka 25.000 Euro, wie die Polizei mitteilte.

