Brandanschlag auf Erstaufnahme-Einrichtung in Oldenburg Stand: 29.05.2021 13:02 Uhr In der Nacht zu Sonnabend haben Unbekannte auf dem Gelände der Erstaufnahme-Einrichtung in Oldenburg zwei Brandsätze gezündet. Verletzt wurde niemand. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

Wie die Polizei mitteilte, seien auf dem Geländer der Landesaufnahmebehörde zwei Gebäude durch Feuer beschädigt worden. Eines davon stand leer, das andere war nur mit wenigen Personen belegt. Als die Feuerwehr am Brandort eintraf, waren die Flammen bereits gelöscht.

Polizei sucht mit Großaufgebot nach Tätern

Die Polizei fahndet nach eigenen Angaben mit einem Großaufgebot nach dem oder den Tätern. Die "Maßnahmen dauern an und werden intensiv fortgesetzt", hieß es in der Mitteilung. Vor dem Hintergrund der besonderen Bedeutung des Objektes haben in der Nacht Brandermittler und der polizeiliche Staatsschutz die Untersuchung des Tatorts übernommen. Es werde in alle Richtungen ermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 29.05.2021 | 13:00 Uhr