Brand in Bootshalle: Verdächtiger sitzt in Untersuchungshaft Stand: 24.10.2022 11:44 Uhr Das Feuer in einer ehemaligen Bootshalle am Ems-Jade-Kanal in Wilhelmshaven könnte bald aufgeklärt sein. Die Polizei hat einen 18-Jährigen festgenommen - und prüft einen Zusammenhang mit anderen Bränden.

Der junge Mann sei noch in der Tatnacht festgenommen worden, wie die Polizei Wilhelmshaven am Montag mitteilte. Ob er in der Nähe der Halle oder andernorts gefasst wurde, gab die Behörde nicht bekannt. Am Wochenende habe ein Haftrichter wegen dringenden Tatverdachts Untersuchungshaft für den 18-Jährigen angeordnet. Die Lagerhalle im Stadtteil Bant wurde durch das Feuer in der Nacht zu Freitag zerstört. Zudem wurden zwei angrenzende Gebäude, in denen sich ein Restaurant und eine Bar befanden, durch Rauch und Hitze beschädigt.

VIDEO: Bootshalle brennt in Wilhelmshaven nieder (21.10.2022) (1 Min)

Soko "Bant" prüft Zusammenhang mit weiteren Bränden

Die Sonderkommission (Soko) "Bant" prüft, ob der 18-Jährige für weitere Brände verantwortlich sein könnte. In dem Stadtteil hat es seit Anfang Oktober insgesamt achtmal gebrannt. In fünf Fällen waren laut Behörden Keller von Mehrfamilienhäusern betroffen. Mehrere Menschen erlitten dabei Rauchgasvergiftungen.

50 Feuerwehrleute an Bootshalle im Einsatz

Den Brand in der Bootshalle hatten Passanten nachts entdeckt. Rund 50 Feuerwehrleute waren bis morgens mit den Löscharbeiten beschäftigt. Wegen der starken Rauchs waren Anwohnerinnen und Anwohner aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe ist bislang unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 24.10.2022 | 12:00 Uhr