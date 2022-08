Stand: 11.08.2022 15:02 Uhr Brake: Greenpeace protestiert gegen Export von Gas-Pipelines

In Brake an der Unterweser (Landkreis Wesermarsch) haben Umweltaktivistinnen und -aktivisten der Organisation Greenpeace am Donnerstag gegen ein Pipeline-Bauvorhaben in Australien protestiert. An die Bordwand eines Frachters, der Rohre für den Bau der Pipeline liefert, malten sie den Slogan "No New Gas". Durch die Pipeline soll Gas fließen, das an der australischen Westküste gefördert wird. "Die Erschließung neuer Gasfelder bringt keinen Nutzen in der aktuellen Energieversorgung", sagte Greenpeace-Meeresexperte Manfred Santen laut Mitteilung. Verlegung und Vertrieb der Gasleitung zerstörten wertvolle Meeresgebiete mit Seegraswiesen und Korallenriffen. Auch Brutgebiete von Meeresschildkröten und Wanderrouten von Buckelwalen seien von dem Projekt betroffen. Neue Mega-Gasprojekte trügen weltweit zur Klimakrise bei.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 11.08.2022 | 15:00 Uhr