Sendedatum: 24.08.2022 12:00 Uhr Borkum: Autobrände wurden absichtlich gelegt

Die Autobrände auf der Insel Borkum sind laut Polizei und Staatsanwaltschaft absichtlich gelegt worden. Sachverständige fanden demnach in mindestens zwei der verbrannten Autos Brandbeschleuniger. Von dort griff das Feuer dann auf zahlreiche weitere Fahrzeuge über. Der Brand war am 14. August am frühen Morgen auf einem Parkplatz auf Borkum ausgebrochen. Sieben Autos wurden durch das Feuer zerstört, sechs weitere Pkw erheblich beschädigt. Vier weitere Fahrzeuge könnten zudem durch Schmor- und Löschschäden betroffen sein. Eine konkrete Spur zu dem oder die Täter gibt es noch nicht. Die Polizeiinspektion Leer/Emden und die Staatsanwaltschaft Aurich ermitteln weiter.

Weitere Informationen Borkum: Insgesamt 13 Autos bei Brand zerstört oder beschädigt Laut Polizei gibt es noch keine Erkenntnisse über die Ursache. Der Schaden liegt im sechsstelligen Bereich. (16.08.2022) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 24.08.2022 | 12:00 Uhr