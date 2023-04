Stand: 25.04.2023 13:52 Uhr Biss in die Wade: Pitbull attackiert Radfahrer

Ein nicht angeleinter Pitbull hat einen 20-jährigen Radfahrer in Varel (Landkreis Friesland) in die Wade gebissen. Der Mann wurde bei dem Vorfall, der sich bereits am Donnerstagabend ereignet hatte, leicht verletzt. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Vorfall ereignete sich demnach in der Nähe des Jobcenters an der Karl-Nieraad-Straße. Der Hund lief den Angaben zufolge danach zu der mutmaßlichen Hundehalterin zurück. Sie ist den Angaben zufolge etwa 1,65 Meter groß, hat lange schwarze Haare und trug einen langen schwarzen Mantel. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können. Insbesondere die Frau werde gebeten, sich bei der Polizei Varel unter der Telefonnummer (04451) 92 31 15 zu melden.

