Stand: 12.09.2022 10:40 Uhr Betrunkener Radfahrer stürzt in Ahlhorn

In Ahlhorn ist am Sonntagabend ein stark alkoholisierter Mann mit seinem Rad gestürzt. Wie die Polizei mitteilt, war er gegen 21 Uhr stadteinwärts unterwegs. In Höhe des Stadions soll er dann auf die Fahrbahn gestürzt sein. Er blieb unverletzt. Der anschließende Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,23 Promille. Gegen den 64-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 12.09.2022 | 15:00 Uhr