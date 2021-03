Stand: 03.03.2021 11:24 Uhr Betrunkene randalieren in NordWestBahn bei Hude

Zwei betrunkene Männer haben am Dienstagabend in einer NordWestBahn randaliert. Der Vorfall ereignete sich laut Bundespolizei zwischen 19.10 Uhr und 19.30 Uhr auf der Strecke zwischen Bremen und Hude (Landkreis Oldenburg). Die beiden stark angetrunkenen Deutschen im Alter von 22 und 42 Jahren hatten zunächst den Zug mit Urin und Bier verunreinigt. Außerdem besaßen beide keinen Fahrschein. Als der Zugbegleiter die beiden Männer aufforderte, die NordWestBahn am Bahnhof Hude zu verlassen, beschimpften sie in. Der Ältere spuckte den Zugbegleiter an, während der jünger versuchte, dem Mann ins Gesicht zu schlagen. Beamte der Polizei Hude und der Bundespolizei stellten die Verdächtigen. Der aggressive 22-Jährige verbrachte die Nacht im Gewahrsam der Bundespolizei. Bei ihm wurde ein Atemalkoholgehalt von 2,17 Promille gemessen. Der 42-Jährige kam nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß. Die Bundespolizei hat Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 03.03.2021 | 13:30 Uhr