Bei Enercon steht massiver Stellenabbau bevor

Beim Windanlagenbauer Enercon droht erneut ein Stellenabbau. Laut Medienberichten sollen rund 3.000 Jobs gestrichen werden. Allein an den Standorten im niedersächsischen Aurich und in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt Magdeburg werden demnach jeweils 1.500 Jobs wegfallen. Außerdem sollen Verträge mit Zulieferern gekappt werden. Enercon-Geschäftsführer Hans-Dieter Kettwig sagte der "Süddeutschen Zeitung", die Krise der Energiewende sei bei seinem Unternehmen angekommen. Zur Begründung verwies er auf die Energiepolitik der Bundesregierung.

Videos 06:06 Hallo Niedersachsen Enercon-Entlassungen: Mitarbeiter enttäuscht Hallo Niedersachsen Windkraftanlagen-Hersteller Enercon entlässt 835 Mitarbeiter. Laut Management handle es sich "nur" um Mitarbeiter von Zulieferern. Die Betroffenen reagieren enttäuscht. Video (06:06 min)

Ministerpräsident fordert bessere Rahmenbedingungen

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil forderte angesichts des Stellenabbaus schnelle Verbesserungen für die Branche. Dabei gehe es neben Tausenden Arbeitsplätzen "auch um die Glaubwürdigkeit der Klimaschutzpolitik insgesamt", sagte der SPD-Politiker am Freitag in Hannover. "Damit der deutschen Windenergiebranche nicht das gleiche Schicksal wie der Solarenergiebranche vor einigen Jahren droht, brauchen wir sofort bessere Rahmenbedingungen für den Windenergie-Ausbau." Dazu zählten größere Ausschreibungen, schnellere Genehmigungen, mehr Flächen, ein besserer Netzausbau und Maßnahmen zur Akzeptanz der Windenergie. Den Beschäftigten von Enercon und den Zulieferern sicherte Weil zu, sich für einen Erhalt möglichst vieler Arbeitsplätze einzusetzen und auf einen sozialverträglichen Stellenabbau zu dringen.

IG Metall warnt vor "Kahlschlag"

In mehreren Zulieferbetrieben sind die Mitarbeiter bereits informiert worden. Unter anderem beim Rotorblattproduzenten KTA in Aurich. Dort waren alle rund 300 Mitarbeiter per Aushang zu einer außerordentlichen Betriebsversammlung gerufen worden. Der Bundesverband Windenergie sprach angesichts des Stellenabbaus bei Enercon von einem "letzten Weckruf". Präsident Hermann Albers rief die Regierung auf, "das Wertschöpfungsnetzwerk Wind in Deutschland zu halten". Auch der Bezirksleiter der IG Metall Küste, Meinhard Geiken, warnte: "Es droht ein dramatischer Kahlschlag in der Windindustrie."

800 Stellen im vergangenen Jahr abgebaut

Bereits im vergangenen Jahr waren Zulieferbetriebe von Enercon geschlossen und mehr als 800 Stellen gestrichen worden. Enercon hatte diesen Schritt mit mangelnden Aufträgen aufgrund der Krise in der Windenergie begründet.

