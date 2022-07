Stand: 11.07.2022 09:18 Uhr Bauernproteste aus Solidarität mit niederländischen Kollegen

Im Nordwesten haben sich am Sonntagabend zahlreiche Landwirte mit ihren niederländischen Kollegen solidarisiert. In Hesel im Landkreis Leer trafen sich zwölf Landwirte gegen 22.30 Uhr mit ihren Treckern vor dem Zentrallager vom Discounter Aldi. Im Landkreis Rotenburg auf der B75 an der Anschlussstelle Stuckenborstel versammelten sich etwa zehn Landwirte mit Plakaten. Auf der A1 bei Harpstedt im Landkreis Oldenburg protestierten laut Polizei rund zehn Landwirte mit ihren Traktoren auf drei Autobahnbrücken. Die Protestaktion habe aber zu keinen Verkehrsbehinderungen geführt. In den Niederlanden protestieren Landwirte seit mehr als zwei Wochen gegen strengere Umweltauflagen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 11.07.2022 | 09:30 Uhr