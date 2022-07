Bauern im Nordwesten unterstützen niederländische Kollegen Stand: 08.07.2022 12:17 Uhr In Niedersachsen sind am Donnerstagabend zahlreiche Landwirte auf die Straße gegangen. Sie solidarisieren sich mit ihren niederländischen Kolleginnen und Kollegen, die seit Tagen protestieren.

Die Niedersachsen stellten sich mit ihren Treckern auf Autobahn-Brücken und rollten Transparente aus. Auf der A30 bei Bad Bentheim und vor allem auf der A1 im Landkreis Vechta. In Neuenkirchen-Vörden, Lohne und Bakum zählte die Polizei rund 50 Traktoren. Auch in Brake in der Wesermarsch haben Landwirte entlang der B211 mit ihren Treckern demonstriert. Die Proteste seien friedlich verlaufen und der Verkehr nicht behindert worden, so ein Polizeisprecher.

Niederlande: Bauern befürchten drastische Maßnahmen

Die niederländische Regierung will den Stickoxidausstoß im Nachbarland massiv zu senken. Um das zu erreichen, müssten sie die Zahl der Tiere in den Ställen drastisch reduzieren. Viele Landwirte seien gezwungen, ihren Betrieb zu schließen. "Wir wollen auf die aktuelle Situation aufmerksam machen und uns solidarisch zeigen", erklärte Julian Lampe, Junglandwirt aus Ankum (Landkreis Osnabrück), dem NDR in Niedersachsen. "Das was da abgezogen wird, geht gar nicht. Es müssen dreißig Prozent der Landwirte aufhören, werden enteignet und wir haben eigentlich ein bisschen Angst, dass das hier auch so passiert."

Landvolk versteht Sorgen der Niederländer

Das Landvolk Niedersachsen hat Verständnis für die Sorgen der Berufskollegen jenseits der Grenze. So würden die Stellschrauben zur Verringerung der Emissionen aus Ammoniakfreisetzung dort übertrieben hart angezogen, sagte Präsident Holger Hennies. Protestaktionen sollten aber immer friedlich bleiben. Während die Landwirte in Niedersachsen friedlich demonstrierten, eskaliert die Lage in den Niederlanden weiter. In Heerenveen im Norden des Landes hatte die dortige Polizei am Dienstag nach eigenen Angaben Warnschüsse und gezielte Schüsse abgegeben.

Situation hier nicht vergleichbar mit Niederlande

Die Situation der Landwirte in den Niederlanden sei aber nicht direkt mit der Lage hierzulande zu vergleichen, weil im Nachbarland die Viehdichte zweieinhalb mal so hoch sei wie in Niedersachsen, sagte Landvolk-Präsident Hennies. "Wir setzen auf konstruktiven Dialog, würden uns das von der EU-Kommission allerdings auch wünschen", betonte er. Deren Vorgehensweise in allen umweltrelevanten Bereichen schüre in der Landwirtschaft große Existenzängste und wirke teilweise willkürlich, sagte er weiter. "Wir Landwirte wollen Teil der Lösung bei allen dringenden Fragen und der Transformation der Landwirtschaft insgesamt sein."

