Bandscheiben-Prozess in Leer: Ex-Chefarzt freigesprochen Stand: 20.07.2021 14:49 Uhr Im Prozess um defekte Bandscheiben-Prothesen ist der ehemalige Chefarzt des Klinikums Leer am Dienstag vor dem Amtsgericht freigesprochen worden. Der Chirurg war in 52 Fällen wegen Körperverletzung angeklagt.

Die Staatsanwaltschaft Aurich hatte dem Arzt vorgeworfen, zwischen 2010 und 2014 für Prothesen Plastik statt - wie versprochen - Titan verwendet zu haben. Wie sich erst später herausstellte, waren die verwendeten Prothesen defekt und zerbröselten im Körper der Patientinnen und Patienten. Die Betroffenen leiden bis heute massiv unter den Folgen, der Hersteller ist insolvent.

Prozessbeginn in Leer um defekte Bandscheiben-Prothesen

Der Chefchirurgen des Klinikums Leer soll Patienten ohne Absprache Prothesen aus Kunststoff statt Metall eingesetzt haben.

Gericht folgt Einschätzung des Gutachters

Für das Gericht war die Verwendung eines anderen Materials jedoch nicht strafrelevant. Bereits am ersten Prozesstag hatte ein Gutachter ausgesagt, es gehe in den Patienten-Gesprächen vorab nur um die Operationsmethode, die Art des Implantats spiele keine Rolle. Dieser Einschätzung folgten die Richter. Dass die Prothesen schließlich defekt waren, habe der Arzt nicht wissen können.

Kritik an Beweisaufnahme - Berufung angekündigt

Staatsanwaltschaft und Vertreter der Nebenkläger haben bereits angekündigt, in Berufung zu gehen. Sie beklagen, dass die Beweisaufnahme abgebrochen worden sei, ohne dass das Gericht jeden Einzelfall gehört habe. Lediglich fünf Patienten seien in den Zeugenstand gerufen worden. Auf die übrigen hatte das Gericht verzichtet. Im kommenden Jahr wird sich nun möglicherweise erneut ein Gericht mit dem Fall beschäftigen müssen. Außerdem laufen noch zahlreiche Zivilprozesse, in denen die Betroffenen auf Schadenersatz und Schmerzensgeld klagen.

