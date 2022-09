Stand: 08.09.2022 20:05 Uhr Bahnübergang Rastede: Auto wird fast von Lok erfasst

An einem von Hand gesicherten Bahnübergang in Rastede (Landkreis Ammerland ) ist es erneut fast zu einem Unfall gekommen. Das Auto eines Ehepaares sei fast von einer Diesellok erfasst worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die 50-jährige Fahrerin habe vor dem Übergang gebremst. Nach Angaben der Frau und ihres Ehemanns war nicht zweifelsfrei erkennbar, ob der Übergang frei oder geschlossen war. Das Verhalten des Sicherheitspersonals auf dem Bahnübergang habe sie nicht deuten können, sagte die Frau der Polizei. Schließlich habe sie ihr Auto unmittelbar vor den Gleisen zum Stehen gebracht - und zwar in dem Moment, als eine Diesellok von links kam. Der Abstand zwischen Auto und Lok habe zu diesem Zeitpunkt wenige Meter betragen. Die Polizei nahm die Personalien der Beteiligten auf und informierte die Deutsche Bahn AG sowie die Bundespolizei. Schon vor drei Wochen hatte die Polizei von einem Beinahe-Zusammenstoß zwischen zwei Autos und einer Bahn an dem Übergang in Rastede berichtet. An einem anderen, ebenfalls manuell gesicherten Bahnübergang in Rastede hatte ein Schrankenwärter am Mittwoch einen NDR-Reporter während Dreharbeiten angegriffen.

