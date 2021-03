Bahn bietet Schrott der Friesenbrücke per Inserat an Stand: 11.03.2021 09:54 Uhr Die zerstörte Friesenbrücke bei Weener im Landkreis Leer soll im Sommer abgerissen und der Stahlschrott verkauft werden. Das geht aus einem Online-Inserat der Deutschen Bahn hervor.

Demnach sind bereits 920 Tonnen Stahlschrott der ehemaligen Ems-Brücke als Recyclingmaterial im Angebot. Ein Frachter hatte die Brücke vor mehr als fünf Jahren gerammt. Das Bauwerk wurde dadurch weitgehend zerstört und die Verbindung für den Bahnverkehr, Fußgänger und Radfahrer unterbrochen. Seitdem wartet die Region auf einen Neubau.

Transporte sollen im Juli starten

Der Transport des Materials soll demnach per Schiff über die Ems erfolgen. Alternativ könne der Schrott an Land bei Papenburg zerlegt und weitertransportiert werden, heißt es. Start soll Mitte Juli sein. Zunächst hatte die "Ostfriesen-Zeitung" am Donnerstag über die Pläne berichtet.

Rechnungshof befürchtet Kostensteigerung

Bis 2024 soll die Klappbrücke durch eine moderne Drehbrücke ersetzt werden. Ende vergangenen Jahres hatte ein Bericht des Bundesrechnungshofes für Aufsehen gesorgt. Diesem zufolge könnte sich die Inbetriebnahme bis 2030 verzögern. Zudem befürchteten die Prüfer, dass sich die Baukosten von 66 Millionen auf 96 Millionen Euro erhöhen. Die Bahn hingegen gab zuletzt an, dass die Arbeiten für den Brücken-Neubau im Zeitplan lägen. Es läuft ein Planfeststellungsverfahren.

