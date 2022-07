Stand: 08.07.2022 06:52 Uhr B73 im Landkreis Stade für ein Jahr voll gesperrt

Die B73 wird ab dem 18. Juli für ein Jahr voll gesperrt. Die Bundesstraße im Bereich der Ortsdurchfahrt Agathenburg im Landkreis Stade wird in vier Teilabschnitten bis Ende 2023 saniert. Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer müssen in diesem Zeitraum Umwege in Kauf nehmen. Als Umleitungsstrecken für Autos sind der Hagener Weg in der Gemeinde Dollern und die A26 vorgesehen. Am Donnerstag hatte die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr zusammen mit der Baufirma Anwohner und interessierte Bürgerinnen und Bürger über Baumaßnahmen und Beeinträchtigungen informiert.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 08.07.2022 | 07:30 Uhr