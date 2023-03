Auto rast gegen Scheune - Unfall löst Großbrand aus Stand: 17.03.2023 10:48 Uhr In Zeven (Landkreis Rotenburg) ist in der Nacht zu Donnerstag ein 21-Jähriger mit seinem Auto mit großer Wucht gegen die Wand einer Scheune geprallt. Das Gebäude fing Feuer und brannte nieder.

Das Auto brannte ebenfalls aus, Ersthelfer retteten den Fahrer aus dem Wagen, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen war der 21-Jährige am Donnerstag kurz nach Mitternacht in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen. Gegenüber der Polizei soll er geäußert haben, zwei Rehen ausgewichen zu sein. Der Kleinwagen prallte frontal gegen die Außenmauer der Scheune und geriet in Brand. Der Fahrer kam schwer verletzt mit einem Rettungswagen in eine Klinik.

Hoher Schaden nach Brand in Zeven

Weil sich das Feuer auf die gesamte 12 mal 50 Meter große Scheune ausbreitete, wurden zahlreiche Feuerwehren alarmiert. Rund 130 Kräfte waren im Einsatz. Die Scheune war nicht zu retten. Die Flammen zerstörten darin abgestellte Arbeitsmaschinen, gelagertes Stroh und Futtermittel. Allerdings verhinderten die Retter, dass der Brand auf das benachbarte Wohnhaus übersprang. Die Polizei schätzt den Schaden auf deutlich mehr als 500.000 Euro.

Landwirt kommt mit Verbrennungen in Hamburger Klinik

Der Besitzer der Scheune hatte vor dem Eintreffen der Feuerwehr vergeblich versucht, das brennende Auto mit einem Traktor von der Scheune wegzuziehen. Der Landwirt kam mit Verbrennungen an den Händen und Armen in ein Hamburger Krankenhaus.

VIDEO: Auto rast in Zeven gegen Scheune und löst Großbrand aus

