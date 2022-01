Stand: 20.01.2022 11:52 Uhr Auto erfasst Pedelec-Fahrer im Landkreis Aurich

Ein 61-jähriger Pedelec-Fahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend schwer verletzt worden. Der Wagen eines 65-Jährigen erfasste den Mann, als dieser mit seinem Pedelec die K118 in Moordorf (Landkreis Aurich) überqueren wollte, wie die Polizei mitteilte. Ein Rettungswagen brachte den 61-Jährigen in eine Klinik. Aufgrund der Bergungsarbeiten war die Kreisstraße an der Unfallstelle zeitweise voll gesperrt.

