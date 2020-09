Stand: 10.09.2020 17:59 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Auswandererhaus startet "Biographien-Portal"

Das Deutsche Auswandererhaus in Bremerhaven will mehr persönliche Lebensgeschichten von Menschen mit Migrationserfahrung erlebbar machen. Das Museum setzt dazu auf ein sogenanntes Biographien-Portal. Besucher des Auswandererhauses könnten über die interaktive Medienstation Auskunft über ihre Familiengeschichte geben und in Kontakt mit Museumswissenschaftlern treten.

Menschen sollen sichtbar werden

Das Portal biete die Chance, Sammlungsstücke des Museums mit Lebensgeschichten, auch denen der Besucher, sowie historischen Zeitabschnitten zu verknüpfen, sagte Museumsdirektorin Simone Eick. So könnten persönliche Bezüge zu Biographien und Exponaten hergestellt werden, die das Auswandererhaus zeigt. Das Thema Migration könne sehr abstrakt sein und Menschen würden dabei schnell dahinter verschwinden. Dies zu verhindern und die Menschen sichtbar zu machen, sei eine wichtige Rolle für die Museumsarbeit, sagte Eick.

Projekt soll auch online gehen

Das über einen Touchscreen-Monitor gesteuerte "Biographien-Portal" soll nicht nur im Auswanderhaus genutzt werden können. Nach einer Testphase soll es auch auch online erreichbar sein. Das Netzwerk könne so erweitert werden auch über die räumlichen Grenzen des Deutschen Auswandererhauses hinaus wachsen, so Eick.

Weitere Informationen Deutsches Auswandererhaus zeigt Marie Juchacz Das Deutsche Auswandererhaus in Bremerhaven zeigt seit Freitag eine Marie-Juchacz-Schau. Die Ausstellung erzählt die Geschichte über Exil und Rückkehr der AWO-Gründerin. mehr Ausbau: Deutsches Auswandererhaus legt Grundstein Das Museum Deutsches Auswandererhaus in Bremerhaven bekommt einen Erweiterungsbau. Dieser soll zwölf Millionen Euro kosten und 2021 fertiggestellt sein. mehr Bremerhaven zeigt Auswanderer-Schicksale Millionen Menschen verließen Deutschland im 19. Jahrhundert, später kamen Hunderttausende in unser Land. Das Auswandererhaus in Bremerhaven lässt ihre Geschichten lebendig werden. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 11.09.2020 | 06:30 Uhr