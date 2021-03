Augustfehn: Zahl der Toten nach Corona-Ausbruch gestiegen

Stand: 16.03.2021 15:36 Uhr

Die Zahl der Todesfälle in einem Pflegeheim in Augustfehn (Landkreis Ammerland) ist inzwischen auf zehn gestiegen. Das hat der Landkreis am Dienstag bestätigt.