Auf ins kühle Nass: Anbaden auf Baltrum Stand: 15.05.2022 16:47 Uhr Blauer Himmel. Sonnenschein. Auf Baltrum haben sich am Sonntagvormittag 60 bis 70 Menschen bei nahezu perfekten äußeren Bedingungen zum traditionellen Anbaden in die Nordsee gewagt.

Allerdings: Bei einer Wassertemperatur von maximal 14 Grad dürfte da etwas Überwindung nötig gewesen sein. Mehr als 100 Menschen feuerten die Schwimmerinnen und Schwimmer am Nordstrand an, wie die Kurverwaltung mitteilte. Das Anbaden war in den vergangenen zwei Jahren wegen Corona ausgefallen.

Rettungsschwimmer auf Baltrum eingetroffen

Auf der Insel ist außerdem das erste Team der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) angekommen. Die Rettungsmannschaften seien hoch professionell und gut geschult, sagte Bürgermeister Harm Olchers (parteilos). Mitte Mai wird die Wachsaison der DLRG offiziell eröffnet.

