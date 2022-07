Auf dem Schlitten durch den Schlick Stand: 31.07.2022 15:34 Uhr Es gilt als einer der Höhepunkte beim "Watt en Schlick Fest": Beim traditionellen Schlickrutschen kämpfen sich Dutzende Menschen in Varel (Landkreis Friesland) um die Wette durch den Schlick.

46 Aktive machten nach Veranstalterangaben am Sonntag mit. "So viele Teilnehmer hatten wir vermutlich noch nie, die Hälfte waren Frauen", sagte eine Sprecherin. Bei der ungewöhnlichen Meisterschaft im Nordseebad Dangast müssen die in Weiß gekleideten Athletinnen und Athleten rund 150 Meter Schlick mit dem Holzschlitten möglichst schnell überwinden. Jubeln durften als Erstplatzierte die 28-jährige Caroline Barr aus Hannover und der 44 Jahre alte Jens Wienöbst aus Oldenburg. Als Sieger der sogenannten Deutschen Meisterschaft erhielten sie getöpferte Pokale.

