Stand: 02.09.2020 16:27 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Arbeiter stirbt in Aurich nach Sturz von Dach

Auf dem Gelände eines Baumarkts in Aurich hat sich am Mittwochmittag ein tödlicher Arbeitsunfall ereignet. Bei Arbeiten auf dem Dach des Gebäudes stürzte nach Polizeiangaben ein 50 Jahre alter Bauarbeiter aus Nordrhein-Westfalen gegen 12.30 Uhr mehrere Meter in die Tiefe. Zeugen alarmierten den Rettungsdienst, der einen Hubschrauber zum Unfallort schickte. Trotz Reanimationsversuchen verstarb der Mann noch an der Unfallstelle. Polizei und das zuständige Gewerbeaufsichtsamt haben Ermittlungen aufgenommen.

Jederzeit zum Nachhören 10:00 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Oldenburg NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (10:00 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 02.09.2020 | 17:00 Uhr