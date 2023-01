Stand: 30.01.2023 11:20 Uhr Anklage wegen versuchten Mordes nach Messerattacke in Supermarkt

Die Staatsanwaltschaft Verden hat einen 40-Jährigen wegen versuchten Mordes in einem Supermarkt angeklagt. Sie wirft dem Mann vor, Anfang September 2022 eine Frau in einem Supermarkt in der Verdener Innenstadt mit einem Messer angegriffen zu haben. Die Frau soll es zuvor abgelehnt haben, eine Beziehung mit dem Mann anzufangen. Das Opfer konnte durch eine Notoperation gerettet werden. Ein Prozesstermin steht noch nicht fest.

Weitere Informationen Gewalttat in Verdener Supermarkt: Opfer ist bei Bewusstsein Die Frau ist aber noch nicht vernehmungsfähig. Sie war am Mittwoch im Beisein ihres Kindes niedergestochen worden. (09.09.2022) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 30.01.2023 | 15:00 Uhr