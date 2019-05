Stand: 10.05.2019 14:47 Uhr

Angeschwemmte Klumpen enthalten Pflanzenfett

Bei den angeschwemmten Klumpen auf Norderney und Baltrum hat das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrografie (BSH) erste Anzeichen für pflanzliche Fettsäuren gefunden. Das teilte der Landkreis Aurich am Freitag mit. Solche Fettsäuren kommen beispielsweise in Palmöl vor. Stoffe wie Schmierfett, Motoren- oder Schweröl schließt das BSH dagegen aus. Ein genaues Ergebnis wird für Montag erwartet.

Videos 02:33 Hallo Niedersachsen Norderney: Rätselhafte Klumpen werden untersucht Hallo Niedersachsen Seit einigen Tagen werden Klumpen an die Küste von Norderney gespült. Der Küstenschutz untersucht, worum es sich handelt. Eine Gefahr für Mensch und Umwelt bestehe aber nicht. Video (02:33 min)

Gleiche Klumpen auf Norderney und Baltrum

Die schwarz-braunen Haufen waren am Wochenende zunächst auf Norderney angespült worden. Sie verteilten sich über mehrere Kilometer am Strand. Am Donnerstag tauchte das ungewöhnliche Stoffgemisch dann auch am Südstrand und im Hafen der Nachbarinsel Baltrum auf. Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) hatte Proben gesammelt, die vom BSH in Hamburg analysiert wurden.

Reinigung der Strände schwierig

Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Aurich koordiniert die Reinigungsarbeiten gemeinsam mit dem Land Niedersachsen als Eigentümer der Strände, der Stadt Norderney und der Inselgemeinde Baltrum. Die Strände von den schwarz-braunen Klumpen zu befreien, sei gar nicht so leicht, sagte ein Sprecher des Landkreises. Das ungewöhnliche Material habe sich mit Sand vermischt und sei so schwer zu erkennen. Es müsse nun entschieden werden, wie die Strände weiter gesäubert werden sollen. Die Frage sei, ob Maschinen eingesetzt werden oder ob die Klumpen mit der Hand eingesammelt werden müssen, so der Sprecher.

Die Wasserschutzpolizei hat Ermittlungen aufgenommen, um die Ursache der Verunreinigung zu klären. "Wir gehen nicht von einer Gefahr für Menschen, Tiere und Umwelt aus", sagte ein Sprecher.

