Stand: 11.04.2020 08:35 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

"Amrumbank": Bei Sanierung ist Geduld gefragt

So viele Steine haben der Sanierung der "Amrumbank" schon im Weg gelegen. Seit 2016 sind die Ehrenamtlichen des Vereins Museums-Feuerschiff "Amrumbank / Deutsche Bucht" mit vollem Einsatz dabei, die Wiederherstellung möglich zu machen: Mehrere Millionen Euro mussten aufgetrieben, eine Werft für die Arbeiten gefunden werden. Endlich konnte es dann losgehen: Vor rund drei Monaten, am 6. Januar, wurde das betagte Feuerschiff in die Emder Werft überführt. Sechs Monate später, so der Plan, wäre die "Amrumbank" frisch saniert und in alter Schönheit bereit für neue Ausflüge. Eigentlich sollte jetzt also Halbzeit sein. Doch dann kam zuerst eine böse Überraschung an Bord - und anschließend das Coronavirus.

Holzdecks freigelegt: "Richtig vergammelt"

Die Sanierung fing richtig gut an, "ein tolles Team" sei das auf der Werft, sagt Heinz-Günther Buß, Vorsitzender des Vereins, im Gespräch mit NDR.de. Man freute sich schon, unter anderem darauf, die "Amrumbank" im September beim Elbfest in Hamburg zu präsentieren. Als an Bord die Holzdecks freigelegt wurden, war aber schnell klar: So glatt wie erhofft wird es nicht über die Bühne gehen. Mindestens 40 Prozent der Holzdecks sind kaputt. "Richtig vergammelt", sagt Buß.

Videos 02:57 Hallo Niedersachsen Feuerschiff: 4,4 Millionen Euro für die Sanierung Hallo Niedersachsen Das Feuerschiff "Amrumbank" ist mehr als 100 Jahre alt und muss generalüberholt werden. Die Mängelliste ist lang: 4,4 Millionen Euro soll die Sanierung kosten. Jetzt ist das Geld da. Video (02:57 min)

Und schon wieder eine Ausschreibung

Eigentlich sollten die Holzdecks saniert werden, doch das würde viel zu teuer: Allein das Kalfatern - das Abdichten der Nähte zwischen den Planken - koste 155 Euro pro Meter, "und wir haben an Bord 1.200 Meter". Wegen der großen Flächen würde durch diese aufwendige Arbeit außerdem noch mehr Zeit vergehen. "Von dem Vorhaben musste der Vorstand Abstand nehmen", so Buß. Die vorhandenen Holzdecks sollen daher komplett erneuert werden. Auch das wird viel Geld verschlingen.

Den Großteil der bisher für die Schiffssanierung veranschlagten 4,4 Millionen Euro teilen sich Bund und Land, nun hat der Verein Buß zufolge eine Aufstockung beantragt. Und nach der nervenaufreibenden Ausschreibung für die Sanierung, die erst im dritten Anlauf Erfolg hatte, war jetzt schon wieder eine Ausschreibung notwendig. Der Austausch der maroden Holzdecks soll aus einer Hand erfolgen. "Diese Ausschreibung läuft gerade", berichtet der Vereinsvorsitzende.

Corona: Arbeiten deutlich reduziert

Im Sommer sollte das Schiff, gebaut 1915 auf der Papenburger Meyer Werft, mit einer großen Feuerschiff-Parade an seinen Stammplatz im Ratsdelft vor dem Rathaus in Emden zurückkehren. Das war mal der Plan. "Durch die Ausschreibung haben wir schon zwei Monate verloren", sagt Buß. Und jetzt ist sowieso alles anders. Beauftragte Firmen haben Kurzarbeit angemeldet. Bei der Sanierung eingesetzte Mitarbeiter aus dem Ausland sind erst mal weg. Die Schiffsrestaurierung geht zwar trotz Corona weiter, aber eben deutlich reduziert.

Schutzkleidung an Bord: "Man sieht nur die Augen"

Rund 15 Personen arbeiten laut Buß derzeit an Bord. Schutzkleidung tragen sie ihm zufolge ohnehin, zur Unfallverhütung: Auf der "Amrumbank" wird mit dem Presslufthammer gearbeitet, außerdem mit kraftvollem Wasserstrahl, um zum Beispiel Lack zu entfernen. Die Arbeiter sind komplett eingepackt, "man sieht nur die Augen", erzählt Buß. Die Arbeitsschutzausrüstung kann in Virus-Zeiten nicht schaden. Darüber hinaus müssen die Männer aber auch die Abstandsregeln einhalten.

Was ist ein Feuerschiff? Ein Feuerschiff ist ein Wasserfahrzeug, das fest an einer bestimmten Position auf dem Wasser liegt. Anders als der Name vermuten lassen könnte, ist es nicht dazu gedacht, Feuer an Bord anderer Schiffe zu löschen. Wie ein Leuchtturm an Land dient es mit seinem Leuchtsignal anderen Schiffen als Navigationshilfe.

Wie geht es weiter? Alles Spekulation

Wie in so vielen Bereichen gilt auch bei der Sanierung der "Amrumbank": zusehen, dass es irgendwie weitergeht. Wer die zusätzlichen Kosten übernimmt - in Zeiten, wo die Regierung Milliarden zur Krisenbewältigung aufbringen muss -, wie die Arbeit unter sich ständig ändernden Voraussetzungen in den kommenden Wochen und Monaten aussehen kann und wann das Feuerschiff tatsächlich fertig wird - reine Spekulation. "Wir können überhaupt keinen Zeitplan erstellen", sagt Buß. Pläne zu machen erscheint sinnlos. Die Teilnahme am Elbfest im September hat der Verein schon abgesagt, weil dafür intensive Vorbereitungen nötig wären. Die will man nicht ins Blaue hinein machen, wenn am Ende vielleicht doch nichts daraus wird. Momentan kann auch der Feuerschiff-Verein einfach nur abwarten. "Wir wollen ja auch dazu beitragen", sagt Buß, "dass sich das Virus nicht weiter ausbreitet."

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 10.04.2020 | 08:00 Uhr