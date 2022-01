Stand: 01.01.2022 11:38 Uhr Als Millionär ins neue Jahr: Lottogewinn im Landkreis Leer

Sechs Richtige auf dem Lottoschein - so kann ein Jahr doch auch mal starten. Für einen Lottospieler oder eine Lottospielerin aus dem Landkreis Leer ist dies nun wahr geworden. Wie die Gesellschaft Lotto Niedersachsen am Sonnabend mitteilte, hat die Person in der Silvesterlotterie eine Million Euro gewonnen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 01.01.2022 | 11:00 Uhr