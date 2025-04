KZ Bergen-Belsen: Gedenken an Befreiung im Kerzenlicht Stand: 15.04.2025 16:53 Uhr Am heutigen Dienstag jährt sich die Befreiung des Konzentrationslagers Bergen-Belsen im Landkreis Celle. Rund um den 80. Jahrestag sind mehrere Gedenkveranstaltungen geplant.

Gegen 19 Uhr kommen heute etwa die Arbeitsgemeinschaft Bergen-Belsen e.V. sowie Bürgerinnen und Bürgern mit Kerzen zusammen. Treffpunkt der Veranstaltung "Lichter auf den Schienen" ist, wie jedes Jahr, der Waggon an der Rampe. An der Güterverladerampe kamen zwischen 1940 und 1945 Zehntausende Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge an. Die Arbeitsgemeinschaft errichtete daneben einen Nachbau eines historischen Güterwaggons. Dieser gelte als "Mahnmal für die massenhafte Deportation und Vernichtung" zugleich aber auch für den Frieden, heißt es in einem Schreiben der Arbeitsgemeinschaft.

Gedenkveranstaltung am 27. April geplant

Auch nach dem 15. April sind Veranstaltungen geplant. Am 27. April wollen etwa das Land Niedersachsen, jüdische Gemeinden und die Gedenkstätte Bergen-Belsen an die Befreiung des Konzentrationslagers erinnern. Unter anderem Niedersachsens Landtagspräsidentin Hanna Naber und Ministerpräsident Stephan Weil werden vor Ort sein.

15. April 1945: "Symbol für die schlimmsten Gräuel"

Am 15. April 1945befreiten britische Truppen das Konzentrationslager Bergen-Belsen. Vor Ort fanden sie etwa 13.000 Leichen und 60.000 Häftlinge - abgemagert und schwer erkrankt. Teilweise so schwer, dass 14.000 Überlebende noch bis Ende Juni an den Folgen ihrer Haftbedingungen verstarben. Das KZ Bergen-Belsen ging daraufhin als ein Symbol für die schlimmsten Gräuel und die unmenschliche Barbarei des nationalsozialistischen Konzentrationslagersystems in die Geschichte ein.

