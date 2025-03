Stand: 14.03.2025 11:26 Uhr Achim: Stolperstein versehentlich entsorgt - Ersatz kommt erst 2026

Die Stadt Achim (Landkreis Verden) muss voraussichtlich etwa ein Jahr darauf warten, dass ihr irrtümlich entfernter Stolperstein ersetzt wird. Bei Bauarbeiten an einem Gehweg in der Fußgängerzone hätten Arbeiter den Stein "aus Versehen" ausgegraben und entsorgt, heißt es. Seitdem bemühe sich die Stadt um einen Ersatzstein, sagte ein Stadtsprecher. Diesen kann der Künstler nach eigenen Angaben wegen voller Auftragsbücher erst im Frühjahr 2026 liefern. Der quadratische Stolperstein des Künstlers Gunter Demnig war in der Obernstraße verlegt. Er erinnerte seit 2006 an die Jüdin Emma Baumgarten. Sie war 1942 von Achim in das Konzentrationslager Theresienstadt gebracht und später in Auschwitz ermordet worden.

