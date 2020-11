A20, A33 und A39: Kosten für Autobahn-Neubauten steigen

Als Öffentlich-Private Partnerschaft wird eine alternative Beschaffungsform für Bauprojekte bezeichnet, die der Staat eigentlich selbst leisten müsste: etwa für Schulen, Straßen oder öffentliche Schwimmbäder. Bei ÖPP-Projekten werden private Firmen nicht nur mit Planung und Bau beauftragt, sie sind auch für den Betrieb des Bauwerks zuständig. In der Regel mehr als 30 Jahre.



Der Staat "mietet" sich Schulen oder Straßen für diese Zeit zurück und zahlt den Privaten dafür Geld. Der Staat muss sich nicht groß neu verschulden und die Autobahnen würden in der Regel schneller und wirtschaftlicher gebaut, sagen Befürworter.



Kritiker bemängeln, dass der Staat die Projekte deutlich günstiger durchführen könne und die realen Kosten in einem Schattenhaushalt auf künftige Generationen abwälzen würde.