Stand: 11.08.2022 10:39 Uhr 80.000 Euro Schaden bei Scheunenbrand in Essen

Beim Brand einer Scheune in Essen (Landkreis Cloppenburg) ist ein Schaden von etwa 80.000 Euro entstanden. Das teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Demnach stand das Gebäude in der Nacht zu Donnerstag komplett in Flammen. Im Inneren befanden sich Stroh und Reitutensilien, die ebenfalls zu Schaden kamen. Personen wurden nicht verletzt. Das Feuer breitete sich nicht auf weitere Gebäude auf dem Bauernhof aus. Die Ursache für den Brand ist bislang unklar, auf Fremdverschulden gibt es laut Polizei aber keine Hinweise.

Weitere Informationen Putenstall im Landkreis Cloppenburg abgebrannt - Millionenschaden Das Feuer brach auf einem Hof in Essen aus. Es waren keine Tiere im Stall. 120 Feuerwehrleute löschen den Brand. (07.08.2022) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 11.08.2022 | 07:30 Uhr