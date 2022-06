Stand: 27.06.2022 08:57 Uhr 600.000 Tonnen Sand für Norderney, Langeoog und Wangerooge

Um Sturmflutschäden auf den Ostfriesischen Inseln zu beheben, investiert das Land Niedersachsen in diesem Sommer rund 15 Millionen Euro. Das Geld fließt vor allem in drei Großprojekte auf den Inseln Norderney, Langeoog und Wangerooge. Dort werden abgetragene Sanddepots vor Schutzdünen wiederaufgespült und Dünenketten verstärkt. Bei den drei Vorhaben werden rund 600.000 Kubikmeter Sand neu verbaut. Die Arbeiten mit schwerem Gerät auf Norderney und Langeoog sollen in diesen Tagen voll anlaufen. Auf Wangerooge sind die Maßnahmen weitgehend abgeschlossen.

