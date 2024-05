Stand: 08.05.2024 11:28 Uhr 440 Tonnen: Schwimmkran hievt Deichbrücke auf ihren Platz

Nach fast vier Jahren Sanierung steht die Deichbrücke in Wilhelmshaven seit Mittwochmorgen wieder an ihrem Platz über dem Ems-Jade-Kanal. Ein Schwimmkran transportierte die nach Angaben der leitenden Ingenieurin 440 Tonnen schwere Drehbrücke an ihr Ziel. Bis Autoverkehr, Radfahrer und Fußgänger sie wieder nutzen können, werde es wegen der noch nötigen Arbeiten aber noch mindestens drei Monate dauern, teilte die Stadt mit. Bis zum 11. Juni bleibe auch der Ems-Jade-Kanal für den Schiffsverkehr bis auf wenige Ausnahmen gesperrt. Die Deichbrücke war im Oktober 2020 ausgehoben worden, weil sie von Grund auf saniert werden musste. Die Arbeiten dauerten länger als geplant, unter anderem wegen der Insolvenz eines beauftragten Generalunternehmens.

