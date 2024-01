Stand: 10.01.2024 15:31 Uhr Bauarbeiten an Deichbrücke in Wilhelmshaven verzögern sich

Die Sanierung der Deichbrücke in Wilhelmshaven verzögert sich weiter. Aktuell verhindern Minusgrade die Straßenarbeiten am Südufer der Drehbrücke. Hinzu kommen Probleme mit großen Bauteilen, die ersetzt werden mussten. So fehlt nach Angaben von Betriebsleiterin Maike Schun zum Beispiel noch der sogenannte Königsstuhl. Das ist ein Kranz aus Metall, mit dem die Brücke auf einem Podest aufliegt und sich drehen lässt. Die Stahlbrücke selbst ist inzwischen repariert, sandgestahlt und mit blauem Korrosionsschutz gestrichen. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können der historischen Brücke am 9. Februar um 15 Uhr einen Besuch am Hannoverkai abstatten. Dazu muss man sich per E-Mail unter der Adresse christel.buelthuis@wilhelmshaven.de anmelden. Melden sich mehr als 25 Personen, entscheidet das Los. Sollte die Resonanz sehr groß sein, will die Stadt Wilhelmshaven einen weiteren Termin anbieten.

