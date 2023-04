Stand: 25.04.2023 06:41 Uhr 40.000 Euro: Bankangestellte verhindert Schockanruf-Betrug

Bei einem Rentner aus Bockhorn (Landkreis Friesland) hatte eine Frau angerufen und sich als seine Enkeltochter ausgegeben. Mit weinerlicher Stimme habe die Betrügerin dann behauptet, sie hätte einen Verkehrsunfall verursacht, so die Polizei. Dabei sei angeblich ein Kind gestorben. Die falsche Enkelin erklärte, sie müsse jetzt eine Kaution in Höhe von 40.000 Euro zahlen, um nicht ins Gefängnis zu müssen. Als der 87-Jährige das Geld in der Bankfiliale abheben wollte, schöpfte eine Bankmitarbeiterin Verdacht und verwies ihren Kunden an die nahegelegene Polizeistation Bockhorn. Dadurch wurde der Betrug verhindert. Die Polizei weist weist darauf hin, dass es sich bei Anrufen mit Kautionsforderungen ausnahmslos um Betrugsversuche handelt. Die Betroffenen sollten sich umgehend mit den angeblich betroffenen Angehörigen sowie der Polizei in Verbindung setzen.

